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Principais tokens de Injective Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Injective Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999073
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 214.97M
$ 8.19M
3
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.038807
+0.26%
+0.19%
-4.88%
$ 54.15M
$ 14.67M
4
TruFin Staked INJ
TruFin Staked INJ
TRUINJ
$ 4.74
0.00%
--
0.00%
$ 596.21K
$ 0.14
5
Hydro Protocol
Hydro Protocol
HDRO
$ 0.00098049
-0.08%
+0.01%
+3.71%
$ 477.61K
$ 195.55
6
Levana
Levana
LVN
$ 0.00051925
0.00%
--
+4.78%
$ 416.97K
$ 2.07
7
Injective Quants
Injective Quants
QUNT
$ 0.00041299
-0.23%
+0.01%
+4.76%
$ 249.87K
$ 114.95
8
Talis Protocol
Talis Protocol
TALIS
$ 0.00044961
0.00%
--
+0.27%
$ 176.73K
$ 15.73
9
Nonja
Nonja
NONJA
$ 8.415E-5
0.00%
+6.30%
0.00%
$ 84.15K
--
10
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1859
-0.11%
-1.90%
+7.01%
--
$ 84.99K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Injective Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Injective Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $75.14B.
Qual é o token de Injective Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Injective Ecosystem acompanhados na MEXC, NONJA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Injective Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de Injective Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Injective Ecosystem incluem USDC, AUSD, ZIG. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Injective Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Injective Ecosystem é de aproximadamente $75.14B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Injective Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.