Preço de HERMES hoje

O preço ao vivo de HERMES (HERMES) hoje é $ 0.01714084, com uma variação de 6.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HERMES para USD é de $ 0.01714084 por HERMES.

HERMES ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 329,608, com um fornecimento em circulação de 19.23M HERMES. Nas últimas 24 horas, HERMES foi negociado entre $ 0.01601143 (mínimo) e $ 0.01715225 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.18065, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01498982.

No desempenho de curto prazo, HERMES movimentou-se +4.76% na última hora e +4.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HERMES (HERMES)

Capitalização de mercado $ 329.61K$ 329.61K $ 329.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 329.61K$ 329.61K $ 329.61K Fornecimento Circulante 19.23M 19.23M 19.23M Fornecimento total 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

