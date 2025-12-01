Preço de GUSD hoje

O preço ao vivo de GUSD (GUSD) hoje é $ 0.999361, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GUSD para USD é de $ 0.999361 por GUSD.

GUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 149,694,274, com um fornecimento em circulação de 149.79M GUSD. Nas últimas 24 horas, GUSD foi negociado entre $ 0.99865 (mínimo) e $ 1.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.019, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.98989.

No desempenho de curto prazo, GUSD movimentou-se -0.00% na última hora e -0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GUSD (GUSD)

Capitalização de mercado $ 149.69M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 319.80M Fornecimento Circulante 149.79M Fornecimento total 320,000,000.0

