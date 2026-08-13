Preço de GOXY hoje

O preço ao vivo de GOXY (GOXY) hoje é $ 173,724, com uma variação de 3.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOXY para USD é de $ 173,724 por GOXY.

GOXY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 173,724, com um fornecimento em circulação de 1.00 GOXY. Nas últimas 24 horas, GOXY foi negociado entre $ 167,345 (mínimo) e $ 174,137 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 174,137, enquanto a mínima histórica foi de $ 157,269.

No desempenho de curto prazo, GOXY movimentou-se -0.00% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.00K.

Informações de mercado de GOXY (GOXY)

Capitalização de mercado $ 173.72K$ 173.72K $ 173.72K Volume (24h) $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 173.72K$ 173.72K $ 173.72K Fornecimento Circulante 1.00 1.00 1.00 Fornecimento total 1.0 1.0 1.0

A capitalização de mercado atual de GOXY é $ 173.72K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.00K. A oferta em circulação de GOXY é 1.00, com um fornecimento total de 1.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 173.72K.