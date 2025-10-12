Tokenomics de GIGAETH (GETH)
GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions.
What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH.
Tokenomics de GIGAETH (GETH): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de GIGAETH (GETH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens GETH que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens GETH podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do GETH, explore o preço em tempo real do token GETH!
