Qual é o preço atual de negociação de Gata?

Gata (GATA) está atualmente cotado a R$ BRL, refletindo uma variação de preço de -2.02% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de Gata hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,AI Applications,Binance Alpha Spotlight. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em GATA?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de Gata no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 7613 com uma capitalização de mercado de R$177869.29437895188000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre GATA?

Com 175000000.0 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de Gata?

A faixa de preço entre R$ e R$ nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como Gata se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,AI Applications,Binance Alpha Spotlight, GATA continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.