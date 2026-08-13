Preço de Fwogs Strategy hoje

O preço ao vivo de Fwogs Strategy (FWOGSTR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FWOGSTR para USD é de $ 0 por FWOGSTR.

Fwogs Strategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 71,824, com um fornecimento em circulação de 919.16M FWOGSTR. Nas últimas 24 horas, FWOGSTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FWOGSTR movimentou-se -- na última hora e +1.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fwogs Strategy (FWOGSTR)

Capitalização de mercado $ 71.82K$ 71.82K $ 71.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 71.82K$ 71.82K $ 71.82K Fornecimento Circulante 919.16M 919.16M 919.16M Fornecimento total 919,160,921.3104342 919,160,921.3104342 919,160,921.3104342

A capitalização de mercado atual de Fwogs Strategy é $ 71.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FWOGSTR é 919.16M, com um fornecimento total de 919160921.3104342. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 71.82K.