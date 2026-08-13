Em que rede blockchain FixedCoin opera?

FixedCoin opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de FIX?

O token está cotado a R$7.9182205882662000, registrando uma variação de preço de 4.63% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria FixedCoin pertence?

FixedCoin se enquadra na categoria Smart Contract Platform,Proof of Work (PoW). Essa classificação ajuda os investidores a comparar FIX com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de FixedCoin?

Sua capitalização de mercado é de R$79056.5166596533188000, colocando o ativo na posição #9288. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de FIX estão atualmente em circulação?

Há 9992.68847896 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de FixedCoin hoje?

Nos últimos dias, FIX gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, FixedCoin flutuou entre R$7.517298026835000 e R$9.3214495532754000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.