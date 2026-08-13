Preço de Five Year Cycle hoje

O preço ao vivo de Five Year Cycle ($FYC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $FYC para USD é de $ 0 por $FYC.

Five Year Cycle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,281, com um fornecimento em circulação de 1.00B $FYC. Nas últimas 24 horas, $FYC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $FYC movimentou-se -0.10% na última hora e +2.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Five Year Cycle ($FYC)

Capitalização de mercado $ 30.28K$ 30.28K $ 30.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.28K$ 30.28K $ 30.28K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Five Year Cycle é $ 30.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $FYC é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.28K.