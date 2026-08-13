Preço de febu hoje

O preço ao vivo de febu (FEBU) hoje é $ 0, com uma variação de 7.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FEBU para USD é de $ 0 por FEBU.

febu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 457,854, com um fornecimento em circulação de 994.18M FEBU. Nas últimas 24 horas, FEBU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0092188, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FEBU movimentou-se +7.11% na última hora e -42.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 144.31K.

Informações de mercado de febu (FEBU)

Capitalização de mercado $ 457.85K$ 457.85K $ 457.85K Volume (24h) $ 144.31K$ 144.31K $ 144.31K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 457.85K$ 457.85K $ 457.85K Fornecimento Circulante 994.18M 994.18M 994.18M Fornecimento total 994,183,526.519169 994,183,526.519169 994,183,526.519169

A capitalização de mercado atual de febu é $ 457.85K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 144.31K. A oferta em circulação de FEBU é 994.18M, com um fornecimento total de 994183526.519169. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 457.85K.