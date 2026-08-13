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O preço ao vivo de febu hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de FEBU é de 457,854 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FEBU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de febu hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de FEBU é de 457,854 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FEBU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de febu (FEBU)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 FEBU para USD

$0.00044248
$0.00044248$0.00044248
-0.14%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de febu (FEBU)
Última atualização da página: 2026-08-13 15:22:44 (UTC+8)

Preço de febu hoje

O preço ao vivo de febu (FEBU) hoje é $ 0, com uma variação de 7.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FEBU para USD é de $ 0 por FEBU.

febu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 457,854, com um fornecimento em circulação de 994.18M FEBU. Nas últimas 24 horas, FEBU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0092188, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FEBU movimentou-se +7.11% na última hora e -42.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 144.31K.

Informações de mercado de febu (FEBU)

$ 457.85K
$ 457.85K$ 457.85K

$ 144.31K
$ 144.31K$ 144.31K

$ 457.85K
$ 457.85K$ 457.85K

994.18M
994.18M 994.18M

994,183,526.519169
994,183,526.519169 994,183,526.519169

A capitalização de mercado atual de febu é $ 457.85K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 144.31K. A oferta em circulação de FEBU é 994.18M, com um fornecimento total de 994183526.519169. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 457.85K.

Histórico de preço de febu USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0092188
$ 0.0092188$ 0.0092188

$ 0
$ 0$ 0

+7.11%

-7.52%

-42.52%

-42.52%

Histórico de preços de febu (FEBU) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de febu em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de febu em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de febu em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de febu em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-7.52%
30 dias$ 0-89.76%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

Previsão de preço para febu

Previsão de preço de febu (FEBU) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de FEBU em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de febu (FEBU) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de febu pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço febu pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de FEBU para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de febu.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de febu (FEBU)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre febu

Quanto vale febu agora?

febu está atualmente sendo negociado a R$, com uma variação de preço de -7.52% nas últimas 24 horas. Esse preço ao vivo oferece um instantâneo da atividade do mercado em tempo real e do sentimento dos investidores.

FEBU vai subir ou cair hoje?

FEBU apresentou uma variação de preço nas últimas 24 horas, refletindo como o mercado está reagindo às notícias recentes, ao volume de negociação e aos desenvolvimentos no ecossistema de Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Qual é a popularidade de febu hoje?

O token registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, indicando quantos traders estão ativamente comprando ou vendendo FEBU.

O que torna febu diferente de outros ativos cripto?

Fazendo parte da categoria Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem e construído na rede --, FEBU oferece uma utilidade e um papel específicos dentro de seu ecossistema, que podem incluir pagamentos, staking, governança ou casos de uso específicos para aplicações.

Quantos FEBU existem no mercado?

Hoje há 994183526.519169 tokens em circulação, o que ajuda a determinar a escassez do token e seu valor de mercado geral.

Qual foi o preço máximo e mínimo de febu ao longo do tempo?

O preço mais alto registrado pelo token (ATH) é R$0.046200311366524332000, enquanto seu ponto mais baixo (ATL) é R$, oferecendo um contexto importante para investidores de longo prazo que avaliam os ciclos de preços.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre febu

Última atualização da página: 2026-08-13 15:22:44 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o febu (FEBU)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01579
$0.01579$0.01579

-21.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02080
$0.02080$0.02080

-1.28%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2726
$0.2726$0.2726

+12.18%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28421
$0.28421$0.28421

-12.97%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00932
$0.00932$0.00932

-3.71%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003122
$0.0003122$0.0003122

+24.88%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001100
$0.001100$0.001100

+10.00%

Bitway

Bitway

BTW

$0.245214
$0.245214$0.245214

+11.91%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02729
$0.02729$0.02729

+11.38%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.72119
$0.72119$0.72119

+11.11%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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