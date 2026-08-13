Preço de Farverse hoje

O preço ao vivo de Farverse (FARVERSE) hoje é $ 0, com uma variação de 1.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FARVERSE para USD é de $ 0 por FARVERSE.

Farverse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,575, com um fornecimento em circulação de 80.71B FARVERSE. Nas últimas 24 horas, FARVERSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FARVERSE movimentou-se -0.25% na última hora e -7.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Farverse (FARVERSE)

Capitalização de mercado $ 83.58K$ 83.58K $ 83.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 103.55K$ 103.55K $ 103.55K Fornecimento Circulante 80.71B 80.71B 80.71B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Farverse é $ 83.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FARVERSE é 80.71B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 103.55K.