Qual é o preço atual de evaUSDC?

evaUSDC está sendo negociado a R$5.02155508192578000, com uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de evaUSDC é de R$5.02155508192578000, enquanto o ATL é de R$4.90470620139665676000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de EVAUSDC hoje?

A capitalização de mercado está em R$12521423.00040255858000, colocando o ativo no #2074 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de evaUSDC?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com EVAUSDC.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 2342352.676708 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria evaUSDC se enquadra?

evaUSDC faz parte da classificação Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Linea Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de EVAUSDC?

Operar na rede -- permite que EVAUSDC aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.