Preço de Emperor hoje

O preço ao vivo de Emperor (EMPI) hoje é $ 0.01099004, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EMPI para USD é de $ 0.01099004 por EMPI.

Emperor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 322,821, com um fornecimento em circulação de 29.37M EMPI. Nas últimas 24 horas, EMPI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03145494, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EMPI movimentou-se -- na última hora e +2.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 201.33.

Informações de mercado de Emperor (EMPI)

Capitalização de mercado $ 322.82K$ 322.82K $ 322.82K Volume (24h) $ 201.33$ 201.33 $ 201.33 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Fornecimento Circulante 29.37M 29.37M 29.37M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Emperor é $ 322.82K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 201.33. A oferta em circulação de EMPI é 29.37M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.10M.