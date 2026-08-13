Preço de elchef hoje

O preço ao vivo de elchef (ELCHEF) hoje é $ 0, com uma variação de 6.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELCHEF para USD é de $ 0 por ELCHEF.

elchef ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 90,007, com um fornecimento em circulação de 939.28M ELCHEF. Nas últimas 24 horas, ELCHEF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ELCHEF movimentou-se -0.20% na última hora e +34.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de elchef (ELCHEF)

Capitalização de mercado $ 90.01K$ 90.01K $ 90.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.01K$ 90.01K $ 90.01K Fornecimento Circulante 939.28M 939.28M 939.28M Fornecimento total 939,278,702.245684 939,278,702.245684 939,278,702.245684

A capitalização de mercado atual de elchef é $ 90.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ELCHEF é 939.28M, com um fornecimento total de 939278702.245684. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.01K.