Preço de Dook hoje

O preço ao vivo de Dook (DOOK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOOK para USD é de $ 0 por DOOK.

Dook ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,322, com um fornecimento em circulação de 420.69T DOOK. Nas últimas 24 horas, DOOK foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOOK movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dook (DOOK)

Capitalização de mercado $ 24.32K$ 24.32K $ 24.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.32K$ 24.32K $ 24.32K Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dook é $ 24.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOOK é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.32K.