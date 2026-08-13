Preço de Dih hoje

O preço ao vivo de Dih (DIH) hoje é $ 0, com uma variação de 11.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DIH para USD é de $ 0 por DIH.

Dih ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,083.68, com um fornecimento em circulação de 980.00M DIH. Nas últimas 24 horas, DIH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DIH movimentou-se +0.48% na última hora e +15.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dih (DIH)

Capitalização de mercado $ 10.08K$ 10.08K $ 10.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.08K$ 10.08K $ 10.08K Fornecimento Circulante 980.00M 980.00M 980.00M Fornecimento total 979,999,952.9530623 979,999,952.9530623 979,999,952.9530623

A capitalização de mercado atual de Dih é $ 10.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DIH é 980.00M, com um fornecimento total de 979999952.9530623. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.08K.