Preço de Dialectic USD Vault hoje

O preço ao vivo de Dialectic USD Vault (DUSD) hoje é $ 1.004, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUSD para USD é de $ 1.004 por DUSD.

Dialectic USD Vault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 54,715,812, com um fornecimento em circulação de 54.49M DUSD. Nas últimas 24 horas, DUSD foi negociado entre $ 1.004 (mínimo) e $ 1.005 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.011, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.999002.

No desempenho de curto prazo, DUSD movimentou-se -0.01% na última hora e -0.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dialectic USD Vault (DUSD)

