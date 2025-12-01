Preço de DeVoid hoje

O preço ao vivo de DeVoid (DVD) hoje é $ 0.00012307, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DVD para USD é de $ 0.00012307 por DVD.

DeVoid ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,536, com um fornecimento em circulação de 500.00M DVD. Nas últimas 24 horas, DVD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00113122, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0001198.

No desempenho de curto prazo, DVD movimentou-se -- na última hora e -8.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DeVoid (DVD)

Capitalização de mercado $ 61.54K$ 61.54K $ 61.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 123.07K$ 123.07K $ 123.07K Fornecimento Circulante 500.00M 500.00M 500.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DeVoid é $ 61.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DVD é 500.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 123.07K.