Preço de DESK hoje

O preço ao vivo de DESK (DESK) hoje é $ 0.00033052, com uma variação de 1.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DESK para USD é de $ 0.00033052 por DESK.

DESK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 305,336, com um fornecimento em circulação de 923.81M DESK. Nas últimas 24 horas, DESK foi negociado entre $ 0.00033022 (mínimo) e $ 0.00033702 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00474878, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00031343.

No desempenho de curto prazo, DESK movimentou-se +0.04% na última hora e +5.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DESK (DESK)

Capitalização de mercado $ 305.34K$ 305.34K $ 305.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 330.52K$ 330.52K $ 330.52K Fornecimento Circulante 923.81M 923.81M 923.81M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DESK é $ 305.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DESK é 923.81M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 330.52K.