Preço de Darksol hoje

O preço ao vivo de Darksol (DARKSOL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DARKSOL para USD é de $ 0 por DARKSOL.

Darksol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 69,579, com um fornecimento em circulação de 100.00B DARKSOL. Nas últimas 24 horas, DARKSOL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DARKSOL movimentou-se -2.50% na última hora e -9.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Darksol (DARKSOL)

Capitalização de mercado $ 69.58K$ 69.58K $ 69.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.58K$ 69.58K $ 69.58K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Darksol é $ 69.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DARKSOL é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 69.58K.