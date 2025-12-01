Preço de CULOSUI hoje

O preço ao vivo de CULOSUI (CULO) hoje é --, com uma variação de 1.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CULO para USD é de -- por CULO.

CULOSUI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,535, com um fornecimento em circulação de 1.00B CULO. Nas últimas 24 horas, CULO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00132675, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CULO movimentou-se -0.00% na última hora e +15.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CULOSUI (CULO)

Capitalização de mercado $ 100.54K$ 100.54K $ 100.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.54K$ 100.54K $ 100.54K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

