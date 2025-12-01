Preço de CLONES hoje

O preço ao vivo de CLONES (CLONES) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLONES para USD é de -- por CLONES.

CLONES ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 145,139, com um fornecimento em circulação de 975.00M CLONES. Nas últimas 24 horas, CLONES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00472169, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLONES movimentou-se -- na última hora e +7.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CLONES (CLONES)

Capitalização de mercado $ 145.14K$ 145.14K $ 145.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 148.86K$ 148.86K $ 148.86K Fornecimento Circulante 975.00M 975.00M 975.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

