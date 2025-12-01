Preço de ChicagoCoin hoje

O preço ao vivo de ChicagoCoin (CLT) hoje é $ 0.0025106, com uma variação de 1.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLT para USD é de $ 0.0025106 por CLT.

ChicagoCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,506,358, com um fornecimento em circulação de 600.00M CLT. Nas últimas 24 horas, CLT foi negociado entre $ 0.00248515 (mínimo) e $ 0.00253844 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00507574, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLT movimentou-se -0.40% na última hora e +48.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ChicagoCoin (CLT)

Capitalização de mercado $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Fornecimento Circulante 600.00M 600.00M 600.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

