Preço de Charged Particles hoje

O preço ao vivo de Charged Particles (IONX) hoje é $ 0.00122073, com uma variação de 9.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IONX para USD é de $ 0.00122073 por IONX.

Charged Particles ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 97,508, com um fornecimento em circulação de 79.88M IONX. Nas últimas 24 horas, IONX foi negociado entre $ 0.00116584 (mínimo) e $ 0.00134782 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.75, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00082139.

No desempenho de curto prazo, IONX movimentou-se +0.49% na última hora e +9.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Charged Particles (IONX)

Capitalização de mercado $ 97.51K$ 97.51K $ 97.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 122.07K$ 122.07K $ 122.07K Fornecimento Circulante 79.88M 79.88M 79.88M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

