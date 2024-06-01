Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Scroll Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Scroll Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,928.66
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.805
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
7
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05306
-0.26%
-0.79%
-3.98%
$ 1.23B
$ 1.01M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
9
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08808
-0.42%
-2.13%
-4.45%
$ 814.41M
$ 2.31M
10
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3832
+0.08%
+1.06%
+5.08%
$ 337.12M
$ 4.31M
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99957
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 111.06M
$ 1.85M
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1408
+0.07%
+3.25%
-18.52%
$ 92.47M
$ 417.32K
13
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,010.72
+0.07%
-0.00%
-0.77%
$ 35.62M
$ 96.38
14
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003415
-0.09%
-1.79%
-3.19%
$ 34.04M
$ 16.06M
15
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 32.04M
$ 247.92K
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,024.06
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 23.35M
$ 43.65
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.299444
-0.15%
-0.02%
-4.15%
$ 16.08M
$ 140.14K
18
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,312.54
+0.03%
-0.00%
-1.62%
$ 15.96M
$ 8.49K
19
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,962.01
+0.12%
--
-0.76%
$ 7.49M
$ 15.36K
20
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02046
+0.39%
-2.81%
+3.35%
$ 3.87M
$ 2.50M
21
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02094
0.00%
+0.77%
+2.24%
$ 2.04M
$ 4.72M
22
USX
USX
USX
$ 0.987794
0.00%
-0.01%
-1.10%
$ 858.41K
$ 14.21
23
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.0006936
-0.57%
-0.02%
-3.13%
$ 546.13K
$ 6.17K
24
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03404823
+0.69%
-0.04%
+2.83%
$ 327.33K
$ 3.36
25
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15
26
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02250533
-0.01%
-0.00%
-5.05%
$ 56.55K
$ 46.31

Perguntas frequentes

O que são tokens de Scroll Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Scroll Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 26 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $100.98B.
Qual é o token de Scroll Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Scroll Ecosystem acompanhados na MEXC, STG apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.25% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Scroll Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 26 tokens de Scroll Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Scroll Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Scroll Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Scroll Ecosystem é de aproximadamente $100.98B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Scroll Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.