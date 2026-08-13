Qual é o preço atual de iZUMi Finance?

iZUMi Finance está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -2.22% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como IZI se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -2.22% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se IZI está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como iZUMi Finance está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,ZkSync Ecosystem,Mantle Ecosystem,Linea Ecosystem,Base Ecosystem,Manta Network Ecosystem,Scroll Ecosystem?

No segmento Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,ZkSync Ecosystem,Mantle Ecosystem,Linea Ecosystem,Base Ecosystem,Manta Network Ecosystem,Scroll Ecosystem, IZI demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de iZUMi Finance hoje?

A capitalização de mercado de R$2752478.68202886951000 coloca IZI no ranking #3507, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente IZI está sendo negociado?

iZUMi Finance gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de IZI?

Com 787400000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.