O que é Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets. Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions. Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes: Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes. Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles. All-in-one platform: spot and leverage trading. Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets. Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions. Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes: Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes. Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles. All-in-one platform: spot and leverage trading.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Metavault Trade (MVX) Site oficial

Previsão de preço do Metavault Trade (em USD)

Quanto valerá Metavault Trade (MVX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Metavault Trade (MVX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Metavault Trade.

Confira a previsão de preço de Metavault Trade agora!

MVX para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Metavault Trade (MVX)

Compreender a tokenomics de Metavault Trade (MVX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MVX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Metavault Trade (MVX) Quanto vale hoje o Metavault Trade (MVX)? O preço ao vivo de MVX em USD é 0.04019993 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MVX para USD? $ 0.04019993 . Confira o O preço atual de MVX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Metavault Trade? A capitalização de mercado de MVX é $ 101.01K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MVX? O fornecimento circulante de MVX é de 2.51M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MVX? MVX atingiu um preço máximo histórico de 4.62 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MVX? MVX atingiu um preço minímo histórico de 0.00148601 USD . Qual é o volume de negociação de MVX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MVX é -- USD . MVX vai subir ainda este ano? MVX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MVX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Metavault Trade (MVX)