GNS

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Nome da criptoGNS

ClassificaçãoNo.540

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)10.93%

Fornecimento circulante28,833,897.00679193

Fornecimento máximo0

Fornecimento total28,833,897.00679193

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico12.453064144724843,2023-02-17

Menor preço0.25898651506436027,2021-11-29

Blockchain públicaMATIC

Setor

Midias sociais

