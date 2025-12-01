Preço de Cap USD hoje

O preço ao vivo de Cap USD (CUSD) hoje é $ 1.001, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CUSD para USD é de $ 1.001 por CUSD.

Cap USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 276,499,563, com um fornecimento em circulação de 276.31M CUSD. Nas últimas 24 horas, CUSD foi negociado entre $ 0.994531 (mínimo) e $ 1.003 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.17, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.947752.

No desempenho de curto prazo, CUSD movimentou-se -0.08% na última hora e +0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cap USD (CUSD)

Capitalização de mercado $ 276.50M$ 276.50M $ 276.50M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 276.30M$ 276.30M $ 276.30M Fornecimento Circulante 276.31M 276.31M 276.31M Fornecimento total 276,112,329.5209811 276,112,329.5209811 276,112,329.5209811

