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Principais tokens de Algorithmic Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Algorithmic Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0011
+0.04%
+0.05%
+0.03%
$ 10.58B
$ 55.87K
2
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.36B
$ 110.56
3
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.833201
+0.05%
-0.14%
-12.61%
$ 27.50M
$ 18.16K
4
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.39M
$ 178.31K
5
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.944001
+586,673.37%
+0.01%
-0.10%
$ 9.73M
$ 25.74K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4073
+1.07%
-3.09%
-4.84%
$ 8.70M
$ 991.78
7
Djed
Djed
DJED
$ 0.986698
-0.76%
-0.00%
+0.10%
$ 3.97M
$ 58.90K
8
Fei USD
Fei USD
FEI
$ 0.99887
-0.04%
--
-0.08%
$ 3.60M
$ 2.84K
9
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 2.0
0.00%
+0.73%
+73.91%
$ 2.95M
$ 15.82K
10
Liquid Loans USDL
Liquid Loans USDL
USDL
$ 0.997428
+0.54%
0.00%
-23.27%
$ 1.35M
$ 38.63K
11
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
12
UXD Stablecoin
UXD Stablecoin
UXD
$ 1.002
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 298.15K
$ 33.63
13
HYDT
HYDT
HYDT
$ 0.916183
+0.04%
-0.00%
+2.36%
$ 81.86K
$ 21.67
14
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00615374
0.00%
+0.01%
+0.54%
$ 46.97K
$ 157.93
15
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01635866
0.00%
0.00%
-0.46%
$ 26.14K
$ 11.69
16
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031847
0.00%
0.00%
+0.97%
$ 21.66K
$ 30.94
17
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9901
-0.09%
+0.46%
-1.21%
--
$ 55.58K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Algorithmic Stablecoin e por que são populares?
Tokens de Algorithmic Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $12.02B.
Qual é o token de Algorithmic Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Algorithmic Stablecoin acompanhados na MEXC, EURM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.73% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Algorithmic Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Algorithmic Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Algorithmic Stablecoin incluem USDS, USDD, HBD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Algorithmic Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Algorithmic Stablecoin é de aproximadamente $12.02B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Algorithmic Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.