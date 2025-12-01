Preço de Hylo USD hoje

O preço ao vivo de Hylo USD (HYUSD) hoje é $ 1.001, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYUSD para USD é de $ 1.001 por HYUSD.

Hylo USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,190,906, com um fornecimento em circulação de 34.17M HYUSD. Nas últimas 24 horas, HYUSD foi negociado entre $ 0.999919 (mínimo) e $ 1.001 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.005, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.986187.

No desempenho de curto prazo, HYUSD movimentou-se -0.01% na última hora e +0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hylo USD (HYUSD)

Capitalização de mercado $ 34.19M$ 34.19M $ 34.19M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.19M$ 34.19M $ 34.19M Fornecimento Circulante 34.17M 34.17M 34.17M Fornecimento total 34,172,455.243334 34,172,455.243334 34,172,455.243334

