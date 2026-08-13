Preço de Mento Philippine Peso hoje

O preço ao vivo de Mento Philippine Peso (PHPM) hoje é $ 0.01633592, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHPM para USD é de $ 0.01633592 por PHPM.

Mento Philippine Peso ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,113, com um fornecimento em circulação de 1.60M PHPM. Nas últimas 24 horas, PHPM foi negociado entre $ 0.01633301 (mínimo) e $ 0.01636046 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02810175, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00810846.

No desempenho de curto prazo, PHPM movimentou-se -0.00% na última hora e -0.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.34.

Informações de mercado de Mento Philippine Peso (PHPM)

Capitalização de mercado $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K Volume (24h) $ 15.34$ 15.34 $ 15.34 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K Fornecimento Circulante 1.60M 1.60M 1.60M Fornecimento total 1,598,552.609228014 1,598,552.609228014 1,598,552.609228014

A capitalização de mercado atual de Mento Philippine Peso é $ 26.11K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.34. A oferta em circulação de PHPM é 1.60M, com um fornecimento total de 1598552.609228014. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.11K.