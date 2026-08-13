Preço de Mento Colombian Peso hoje

O preço ao vivo de Mento Colombian Peso (COPM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COPM para USD é de $ 0 por COPM.

Mento Colombian Peso ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,664, com um fornecimento em circulação de 68.03M COPM. Nas últimas 24 horas, COPM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COPM movimentou-se -- na última hora e +1.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 30.94.

Informações de mercado de Mento Colombian Peso (COPM)

Capitalização de mercado $ 21.66K$ 21.66K $ 21.66K Volume (24h) $ 30.94$ 30.94 $ 30.94 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.66K$ 21.66K $ 21.66K Fornecimento Circulante 68.03M 68.03M 68.03M Fornecimento total 68,025,873.33367264 68,025,873.33367264 68,025,873.33367264

A capitalização de mercado atual de Mento Colombian Peso é $ 21.66K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 30.94. A oferta em circulação de COPM é 68.03M, com um fornecimento total de 68025873.33367264. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.66K.