Preço de Dephaser JPY hoje

O preço ao vivo de Dephaser JPY (JPYT) hoje é $ 0.00634506, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JPYT para USD é de $ 0.00634506 por JPYT.

Dephaser JPY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 197,697, com um fornecimento em circulação de 31.16M JPYT. Nas últimas 24 horas, JPYT foi negociado entre $ 0.00632093 (mínimo) e $ 0.00640099 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00682267, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00620684.

No desempenho de curto prazo, JPYT movimentou-se -0.17% na última hora e +0.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dephaser JPY (JPYT)

Capitalização de mercado $ 197.70K$ 197.70K $ 197.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 197.70K$ 197.70K $ 197.70K Fornecimento Circulante 31.16M 31.16M 31.16M Fornecimento total 31,160,285.932816 31,160,285.932816 31,160,285.932816

A capitalização de mercado atual de Dephaser JPY é $ 197.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JPYT é 31.16M, com um fornecimento total de 31160285.932816. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 197.70K.