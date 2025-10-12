Informações de preço de Hive Dollar (HBD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.919749 $ 0.919749 $ 0.919749 Mínimo 24h $ 0.960225 $ 0.960225 $ 0.960225 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.919749$ 0.919749 $ 0.919749 Máximo 24h $ 0.960225$ 0.960225 $ 0.960225 Máximo histórico $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 Menor preço $ 0.424305$ 0.424305 $ 0.424305 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) +2.78% Variação de Preço (7d) -4.58% Variação de Preço (7d) -4.58%

O preço em tempo real de Hive Dollar (HBD) é $0.952818. Nas últimas 24 horas, HBD foi negociado entre a mínima de $ 0.919749 e a máxima de $ 0.960225, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HBD é $ 3.97, enquanto o mais baixo é $ 0.424305.

Em termos de desempenho de curto prazo, HBD variou +0.08% na última hora, +2.78% nas últimas 24 horas e -4.58% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hive Dollar (HBD)

Capitalização de mercado $ 33.29M$ 33.29M $ 33.29M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.29M$ 33.29M $ 33.29M Fornecimento Circulante 34.95M 34.95M 34.95M Fornecimento total 34,951,530.91 34,951,530.91 34,951,530.91

A capitalização de mercado atual de Hive Dollar é $ 33.29M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HBD é 34.95M, com um fornecimento total de 34951530.91. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.29M.