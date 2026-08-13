Qual é o preço atual de BONG?

O preço em tempo real de BONG (BONG) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como BONG está posicionado no mercado?

BONG ocupa atualmente a posição de número #6577 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$315984.98030971044000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de BONG?

A oferta circulante de BONG é de 961621636.389361 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de BONG?

Nas últimas 24 horas, BONG teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante BONG está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

BONG atingiu um máximo histórico de R$0.0072787213391499222000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de BONG hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de BONG?

A movimentação atual do preço de 0.09% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.