Preço de BNBEE hoje

O preço ao vivo de BNBEE (BEE) hoje é $ 0, com uma variação de 0,00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEE para USD é de $ 0 por BEE.

BNBEE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 122.903, com um fornecimento em circulação de 1,00B BEE. Nas últimas 24 horas, BEE foi negociado entre $ 0,0 (mínimo) e $ 0,0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,00415301, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BEE movimentou-se -- na última hora e %0,00 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3,18.

Informações de mercado de BNBEE (BEE)

Capitalização de mercado $ 122,90K$ 122,90K $ 122,90K Volume (24h) $ 3,18$ 3,18 $ 3,18 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 122,90K$ 122,90K $ 122,90K Fornecimento Circulante 1,00B 1,00B 1,00B Fornecimento total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A capitalização de mercado atual de BNBEE é $ 122,90K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3,18. A oferta em circulação de BEE é 1,00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 122,90K.