Preço de BLUB hoje

O preço ao vivo de BLUB (BLUB) hoje é $ 0, com uma variação de 1.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLUB para USD é de $ 0 por BLUB.

BLUB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 778,692, com um fornecimento em circulação de 420.69T BLUB. Nas últimas 24 horas, BLUB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLUB movimentou-se +0.43% na última hora e +1.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BLUB (BLUB)

Capitalização de mercado $ 778.69K$ 778.69K $ 778.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 778.69K$ 778.69K $ 778.69K Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BLUB é $ 778.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLUB é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 778.69K.