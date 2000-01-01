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Principais tokens de Sui Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Sui Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.576
+0.37%
-5.59%
-10.32%
$ 2.22B
$ 192.62K
2
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.071
+0.15%
-1.12%
+1.12%
$ 73.27M
$ 15.75K
3
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003118
+0.26%
-2.17%
+3.02%
$ 30.89M
$ 1.87B
4
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01769
-0.17%
-2.54%
-3.60%
$ 11.84M
$ 3.18M
5
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0.004107
0.00%
+0.39%
+13.05%
$ 4.11M
$ 116.02K
6
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001229
0.00%
-0.65%
-0.16%
$ 1.23M
$ 438.26M
7
BLUB
BLUB
BLUB
$ 1.858E-9
+0.22%
-1.40%
+4.91%
$ 781.66K
--
8
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.007E-5
+1.26%
-34.30%
-36.35%
$ 400.69K
--
9
AXOL
AXOL
AXOL
$ 0.00037776
-0.12%
-0.02%
-29.77%
$ 377.78K
$ 912.53
10
Fud the Pug
Fud the Pug
FUD
$ 5.648E-9
-1.72%
-10.70%
-26.45%
$ 324.75K
--
11
MANIFEST
MANIFEST
MANIFEST
$ 0.0003882
+0.05%
+0.12%
+18.64%
$ 315.84K
$ 3.30K
12
BRAT
BRAT
BRAT
$ 0.00016169
-0.11%
+0.21%
+13.36%
$ 161.72K
$ 633.14
13
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001162
-1.91%
-6.79%
-18.06%
$ 117.99K
$ 429.69M
14
Tardi
Tardi
TARDI
$ 0.00010132
+0.04%
-0.00%
+0.98%
$ 101.31K
$ 33.41
15
Toilet Dust
Toilet Dust
TOILET
$ 9.56E-6
+0.21%
-12.30%
+13.67%
$ 95.57K
--
16
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9.9E-6
+0.10%
-1.20%
+2.17%
$ 92.88K
--
17
Suimon
Suimon
SUIMON
$ 6.966E-5
+0.20%
-2.00%
-1.79%
$ 69.66K
--
18
PIGU
PIGU
PIGU
$ 5.00885E-7
+0.20%
+4.00%
+2.58%
$ 50.09K
--
19
SKELETON
SKELETON
SKELSUI
$ 3.144E-5
0.00%
+2.20%
+1.81%
$ 31.44K
--
20
PUGWIFHAT
PUGWIFHAT
PUGWIF
$ 2.742E-5
+0.18%
+5.00%
+5.26%
$ 27.43K
--
21
CULOSUI
CULOSUI
CULO
$ 2.681E-5
0.00%
-0.40%
-0.48%
$ 26.81K
--
22
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.91E-6
0.00%
-0.90%
+2.14%
$ 19.09K
--
23
Scuba Dog
Scuba Dog
SCUBA
$ 1.322E-5
0.00%
+5.40%
0.00%
$ 13.22K
--
24
Suiba Inu
Suiba Inu
SUIB
$ 1.282E-5
+0.39%
+2.30%
-2.06%
$ 12.82K
--
25
Liquor
Liquor
LIQ
$ 1.76706E-7
0.00%
-2.70%
-0.05%
$ 12.32K
--
26
suibeaver
suibeaver
DAM
$ 1.01E-6
0.00%
-4.30%
0.00%
$ 10.10K
--
27
Cap
Cap
CAP
$ 0.05701
+0.36%
-1.26%
+79.60%
--
$ 4.66M
28
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09546
+1.18%
+0.07%
+0.99%
--
$ 975.82K
29
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000189
0.00%
-2.07%
-1.56%
--
$ 193.66B

Perguntas frequentes

O que são tokens de Sui Meme e por que são populares?
Tokens de Sui Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 29 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.34B.
Qual é o token de Sui Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Sui Meme acompanhados na MEXC, SCUBA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.40% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Sui Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 29 tokens de Sui Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Sui Meme incluem UNI, ZEN, WIN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Sui Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Sui Meme é de aproximadamente $2.34B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Sui Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.