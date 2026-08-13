Preço de Blockchain Bets hoje

O preço ao vivo de Blockchain Bets (BCB) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BCB para USD é de $ 0 por BCB.

Blockchain Bets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 114,254, com um fornecimento em circulação de 877.67M BCB. Nas últimas 24 horas, BCB foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.059296, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BCB movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.62.

Informações de mercado de Blockchain Bets (BCB)

Capitalização de mercado $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K Volume (24h) $ 15.62$ 15.62 $ 15.62 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K Fornecimento Circulante 877.67M 877.67M 877.67M Fornecimento total 877,672,966.0 877,672,966.0 877,672,966.0

A capitalização de mercado atual de Blockchain Bets é $ 114.25K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.62. A oferta em circulação de BCB é 877.67M, com um fornecimento total de 877672966.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 114.25K.