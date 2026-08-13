Preço de Blendr Network hoje

O preço ao vivo de Blendr Network (BLENDR) hoje é $ 0.00109859, com uma variação de 4.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLENDR para USD é de $ 0.00109859 por BLENDR.

Blendr Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,167, com um fornecimento em circulação de 40.08M BLENDR. Nas últimas 24 horas, BLENDR foi negociado entre $ 0.00109783 (mínimo) e $ 0.00115107 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLENDR movimentou-se -0.05% na última hora e -7.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 37.46.

Informações de mercado de Blendr Network (BLENDR)

Capitalização de mercado $ 44.17K$ 44.17K $ 44.17K Volume (24h) $ 37.46$ 37.46 $ 37.46 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.14K$ 46.14K $ 46.14K Fornecimento Circulante 40.08M 40.08M 40.08M Fornecimento total 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Blendr Network é $ 44.17K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 37.46. A oferta em circulação de BLENDR é 40.08M, com um fornecimento total de 42000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.14K.