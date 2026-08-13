Preço de BitShiba hoje

O preço ao vivo de BitShiba (SHIBA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHIBA para USD é de $ 0 por SHIBA.

BitShiba ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 225,447, com um fornecimento em circulação de 1,000.00T SHIBA. Nas últimas 24 horas, SHIBA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHIBA movimentou-se +0.09% na última hora e +3.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BitShiba (SHIBA)

Capitalização de mercado $ 225.45K$ 225.45K $ 225.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 225.45K$ 225.45K $ 225.45K Fornecimento Circulante 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Fornecimento total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

A capitalização de mercado atual de BitShiba é $ 225.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHIBA é 1,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 225.45K.