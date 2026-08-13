Preço de BitcoinOS hoje

O preço ao vivo de BitcoinOS (BOS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOS para USD é de $ 0 por BOS.

BitcoinOS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 320,850, com um fornecimento em circulação de 7.70B BOS. Nas últimas 24 horas, BOS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01199443, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOS movimentou-se -0.84% na última hora e +3.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BitcoinOS (BOS)

Capitalização de mercado $ 320.85K$ 320.85K $ 320.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 766.86K$ 766.86K $ 766.86K Fornecimento Circulante 7.70B 7.70B 7.70B Fornecimento total 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BitcoinOS é $ 320.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOS é 7.70B, com um fornecimento total de 21000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 766.86K.