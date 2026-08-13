Preço de BEBE hoje

O preço ao vivo de BEBE (BEBE) hoje é $ 0, com uma variação de 3.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEBE para USD é de $ 0 por BEBE.

BEBE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 129,541, com um fornecimento em circulação de 88.89T BEBE. Nas últimas 24 horas, BEBE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BEBE movimentou-se -0.22% na última hora e +4.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BEBE (BEBE)

Capitalização de mercado $ 129.54K$ 129.54K $ 129.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 129.54K$ 129.54K $ 129.54K Fornecimento Circulante 88.89T 88.89T 88.89T Fornecimento total 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0

A capitalização de mercado atual de BEBE é $ 129.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BEBE é 88.89T, com um fornecimento total de 88888888888888.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 129.54K.