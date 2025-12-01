Preço de BALD hoje

O preço ao vivo de BALD (BALD) hoje é --, com uma variação de 3.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BALD para USD é de -- por BALD.

BALD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 281,671, com um fornecimento em circulação de 1.00T BALD. Nas últimas 24 horas, BALD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BALD movimentou-se -3.92% na última hora e +7.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BALD (BALD)

Capitalização de mercado $ 281.67K$ 281.67K $ 281.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 281.67K$ 281.67K $ 281.67K Fornecimento Circulante 1.00T 1.00T 1.00T Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BALD é $ 281.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BALD é 1.00T, com um fornecimento total de 1000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 281.67K.