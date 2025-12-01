Preço de Baked hoje

O preço ao vivo de Baked (BAKED) hoje é --, com uma variação de 1.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAKED para USD é de -- por BAKED.

Baked ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 38,329, com um fornecimento em circulação de 69.80M BAKED. Nas últimas 24 horas, BAKED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.094376, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BAKED movimentou-se -0.30% na última hora e -1.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baked (BAKED)

Capitalização de mercado $ 38.33K$ 38.33K $ 38.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 164.73K$ 164.73K $ 164.73K Fornecimento Circulante 69.80M 69.80M 69.80M Fornecimento total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

