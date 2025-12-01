Preço de aster dog hoje

O preço ao vivo de aster dog (ADOG) hoje é $ 0.00037068, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ADOG para USD é de $ 0.00037068 por ADOG.

aster dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 371,350, com um fornecimento em circulação de 1.00B ADOG. Nas últimas 24 horas, ADOG foi negociado entre $ 0.00035086 (mínimo) e $ 0.00039214 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00372484, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00033757.

No desempenho de curto prazo, ADOG movimentou-se -1.53% na última hora e -9.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de aster dog (ADOG)

Capitalização de mercado $ 371.35K$ 371.35K $ 371.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 371.35K$ 371.35K $ 371.35K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de aster dog é $ 371.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ADOG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 371.35K.