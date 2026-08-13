Preço de Arcane hoje

O preço ao vivo de Arcane (ARCANE) hoje é $ 0.00799143, com uma variação de 8.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARCANE para USD é de $ 0.00799143 por ARCANE.

Arcane ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,712,802, com um fornecimento em circulação de 840.00M ARCANE. Nas últimas 24 horas, ARCANE foi negociado entre $ 0.00797339 (mínimo) e $ 0.00876482 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0164429, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00704055.

No desempenho de curto prazo, ARCANE movimentou-se -- na última hora e -17.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 418.34.

Informações de mercado de Arcane (ARCANE)

Capitalização de mercado $ 6.71M$ 6.71M $ 6.71M Volume (24h) $ 418.34$ 418.34 $ 418.34 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Fornecimento Circulante 840.00M 840.00M 840.00M Fornecimento total 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898

A capitalização de mercado atual de Arcane é $ 6.71M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 418.34. A oferta em circulação de ARCANE é 840.00M, com um fornecimento total de 999999963.6330898. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.99M.