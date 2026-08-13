Preço de Aped hoje

O preço ao vivo de Aped (APED) hoje é $ 0.079732, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APED para USD é de $ 0.079732 por APED.

Aped ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 79,732, com um fornecimento em circulação de 1.00M APED. Nas últimas 24 horas, APED foi negociado entre $ 0.079416 (mínimo) e $ 0.079732 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 15.27, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.070303.

No desempenho de curto prazo, APED movimentou-se -- na última hora e -2.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.44.

Informações de mercado de Aped (APED)

Capitalização de mercado $ 79.73K$ 79.73K $ 79.73K Volume (24h) $ 9.44$ 9.44 $ 9.44 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 79.73K$ 79.73K $ 79.73K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Aped é $ 79.73K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.44. A oferta em circulação de APED é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 79.73K.