Preço de Anvil hoje

O preço ao vivo de Anvil (ANVL) hoje é $ 0.0004756, com uma variação de 8.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANVL para USD é de $ 0.0004756 por ANVL.

Anvil ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 38,171,779, com um fornecimento em circulação de 80.26B ANVL. Nas últimas 24 horas, ANVL foi negociado entre $ 0.00046432 (mínimo) e $ 0.00052393 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00929021, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002512.

No desempenho de curto prazo, ANVL movimentou-se +0.01% na última hora e -18.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Anvil (ANVL)

Capitalização de mercado $ 38.17M$ 38.17M $ 38.17M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.56M$ 47.56M $ 47.56M Fornecimento Circulante 80.26B 80.26B 80.26B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Anvil é $ 38.17M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANVL é 80.26B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.56M.